В Белоруссии ограничили доступ к обычным и электронным сигаретам

В Белоруссии ограничили доступ к обычным и электронным сигаретам

В Белоруссии вступил в силу декрет об ужесточении антитабачного законодательства, передает БелТА. Соответствующий документ президент Александр Лукашенко подписал 24 января.

Основной целью декрета являются последовательное ограничение доступности табачных изделий и предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья. Согласно документу, запрещается открытая выкладка жидкостей для электронных систем в витринах торговых помещений и их продажа лицам до 18 лет.

Кроме того, нельзя будет рекламировать жидкости для электронных сигарет, а также оказывать спонсорскую помощь в виде табачных изделий, электронных систем, жидкостей, систем потребления табака.

В магазинах площадью более 1 тыс. кв. м с января 2020 года продажа любых сигарет будет вестись только через обособленные товарные отделы, порядок создания которых определит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Также вводится запрет на использование на торговых вывесках слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.

Декретом расширяется перечень мест, где курение полностью запрещено. Речь идет, в частности, о лифтах, пассажирских поездах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, детских площадках, учреждениях образования, подземных переходах, остановочных пунктах и других общественных местах.