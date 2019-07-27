В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел примерно в 2:30 ночи по местному времени, когда в клубе находились около 370 человек. В результате происшествия, по информации пожарных, также пострадали еще более 10 человек, включая спортсменов, которые участвуют в чемпионате мира по водным видам спорта — он проходит в Кванджу с 12 по 28 июля.

Власти подтвердили травмы у девяти спортсменов — четырех американцев, двух новозеландцев, голландца, итальянца и бразильца. Все, кроме бразильца, — ватерполисты, среди них шесть женщин. Кроме того, пострадали два гражданина Узбекистана, которые не имеют отношения к спортивному ЧМ. По данным пожарных, речь идет о несерьезных травмах, однако некоторым понадобилась помощь врачей.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации плавания уточняет, что российские пловцы в результате инцидента не пострадали. Капитан сборной по водному поло Екатерина Прокофьева выразила соболезнования всем пострадавшим в обрушении, отмечается в сообщении.