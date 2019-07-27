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Alphabet $1 385 (+22,98%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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США ввели санкции против чиновников Кубы за эксплуатацию труда граждан

США ввели визовые ограничения в отношении некоторых кубинских чиновников, сообщается на сайте Госдепа.

В сообщении Госсекретаря Майка Помпео указано, что власти Кубы «принуждают к труду» и эксплуатируют собственных граждан, в частности, зарабатывая деньги на людях, которые участвуют в программе медицинских миссий за рубежом. «Эти практики включают в себя большое количество рабочих часов, размещение в небезопасных районах и принуждение медицинских работников к продвижению политической повестки режима», — отметили в Госдепе.

Политика
США ужесточили правила поездок на Кубу

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter назвал утверждения Помпео клеветой и пригрозил ответными действиями. «США пытаются прекратить международное медицинское сотрудничество с братскими странами Юга», — заявил он.

В начале июня глава Минфина США Стивен Мнучин предупреждал, что американцы решили «обратить вспять ослабление санкций и других ограничений на кубинский режим» в связи с «дестабилизирующей ролью» Гаваны в Западном полушарии. Тогда, в частности, были ужесточены правила образовательных поездок на Кубу.

Теги: Госдеп США, Санкции, Чиновник
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Политика
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