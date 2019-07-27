США ввели санкции против чиновников Кубы за эксплуатацию труда граждан

США ввели визовые ограничения в отношении некоторых кубинских чиновников, сообщается на сайте Госдепа.

В сообщении Госсекретаря Майка Помпео указано, что власти Кубы «принуждают к труду» и эксплуатируют собственных граждан, в частности, зарабатывая деньги на людях, которые участвуют в программе медицинских миссий за рубежом. «Эти практики включают в себя большое количество рабочих часов, размещение в небезопасных районах и принуждение медицинских работников к продвижению политической повестки режима», — отметили в Госдепе.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter назвал утверждения Помпео клеветой и пригрозил ответными действиями. «США пытаются прекратить международное медицинское сотрудничество с братскими странами Юга», — заявил он.

В начале июня глава Минфина США Стивен Мнучин предупреждал, что американцы решили «обратить вспять ослабление санкций и других ограничений на кубинский режим» в связи с «дестабилизирующей ролью» Гаваны в Западном полушарии. Тогда, в частности, были ужесточены правила образовательных поездок на Кубу.