В Москве перекроют улицы из-за концерта Rammstein

Вечером 29 июля в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Rammstein на стадионе «Лужники». Об этом сообщается на сайте Мэрии Москвы.

Согласно сообщению, 29 июля с 22:00 мск до окончания мероприятия будут перекрыты участки Проектируемого проезда № 2309 и улицы 10-летия Октября.

Также нельзя будет проехать по 3-й Фрунзенской улице от улицы Доватора до улицы Ефремова и по улице Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы.

Более того, с 06:00 мск до окончания мероприятия будет ликвидировано парковочное пространство на указанных участках.

Rammstein выступит 29 июля на Большой спортивной арене «Лужники». Концерт начнется в 19:30 мск.