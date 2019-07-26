Общество , 26 июл, 21:33
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Умерла хормейстер Большого детского хора Татьяна Анофриева
Заслуженная артистка России, хормейстер Татьяна Анофриева скончалась утром 26 июля. Об этом сообщается на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.
«После продолжительной болезни скончалась соратница Виктора Сергеевича Попова», — говорится в сообщении.
Руководство Большого детского хора выразило соболезнования семье Анофриевой.
О дате и места прощания пока не сообщили.
Хормейстер работала в хоре с момента его основания в 1970 году. Последний раз вышла на сцену около десяти лет назад.