На железной дороге под Петербургом произошел сбой в движении электричек

На железной дороге под Петербургом произошел сбой в движении электричек

На Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) под Санкт-Петербургом произошел сбой в движении пригородных поездов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ОЖД.

«Время задержки семи пригородных поездов составляет от десяти минут до одного часа», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты предпринимают необходимые меры для скорейшего ввода электричек в график.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что не менее трех электричек, направлявшихся из Санкт-Петербурга в сторону Царского Села, встали на путях.