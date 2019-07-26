Судно под иранским флагом затонуло близ порта в Азербайджане

Судно под иранским флагом затонуло близ порта в Азербайджане

Сухогрузное судно «Шабахенг» под флагом Ирана попало в аварию вблизи азербайджанского порта в Ленкорани. Об этом сообщается на сайте Государственной морской администрации Азербайджана.

По данным администрации, аварийный сигнал поступил в 14:10 (13:10 мск) 26 июля. Trend.az пишет, что речь идет об иранском сухогрузе «Шабахенг».

На место происшествия в рамках спасательной операции были направлены два вертолета МЧС и сторожевое судно Государственной пограничной службы.

Reuters со ссылкой на Государственную морскую администрацию Азербайджана уточнил, что с иранского судна были спасены девять человек.

РБК направил запрос в Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.