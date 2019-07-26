Клинтон заявил о важности Балтийского моря в будущем его внука

Бывший президент США Билл Клинтон во время обсуждения экологической ситуации на Балтийском море заявил, что хотел бы, чтобы у его внука было будущее. Об этом он сообщил во время визита в Финляндию, сообщает Ilta-Sanomat.

Он рассказал, что у него и его супруги Хиллари Клинтон 22 июля родился третий внук. «Самое главное — это будущее внука. Давайте дадим нашим детям будущее», — сказал он.

Клинтон выступил в городе Мариехамн с лекцией об изменении климата. В частности, о важности защиты Балтийского моря. Он сообщил, что в странах этого региона живет 90 млн человек. Клинтон отметил, что хорошая экологическая политика также является хорошим экономическим управлением.

Во время выступления миллионер Андерс Виклоф, пригласивший экс-президента в Финляндию на свой день рождения, подарил Клинтону его же саксофон, который купил на аукционе.

Клинтон родился в 1946 году. Он был президентом США с 1993 по 2001 год.