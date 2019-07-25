Танцующий лес в Калининградской области огородят от туристов

Руководство национального парка «Куршская коса» в Калининградской области решило огородить танцующий лес изгородью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря парка Ольгу Большакову.

Танцующим лес назван из-за искривленной формы стволов сосен. Это место популярно среди туристов. «От такой горячей любви сосны стали сохнуть и умирать. Уже погибло 12 деревьев», — сказал директор нацпарка Анатолий Калина.

Для того чтобы ограничить прямой доступ к деревьям, будет построена изгородь из деревянных прутьев. Руководство нацпарка призвало волонтеров принять участие в ее строительстве. К работе уже присоединились сотрудники нацпарка и учащиеся одной из школ Зеленоградска.

Куршская коса тянется от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеда в Литве. В 2000 году она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.