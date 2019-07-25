Умер актер Малого театра Торопов

Актер Анатолий Торопов умер в возрасте 91 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Малого театра.

Актер 67 лет работал в Малом театре, уточняется в сообщении. Всего он сыграл 118 ролей.

Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 года в городе Пятигорске. В 1999 году он был награжден почетным званием «Народный артист Российской Федерации».

Торопов играл в спектаклях «Ревизор», «Маскарад», «Веер леди Уиндермиер», «Село Степанчиково и его обитатели», «Человек, который смеется» и многих других. Также он снялся в фильмах «Хождение по мукам», «Угрюм-река», «Холопы» и других.