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НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
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Умер актер Малого театра Торопов

Актер Анатолий Торопов умер в возрасте 91 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Малого театра.

Актер 67 лет работал в Малом театре, уточняется в сообщении. Всего он сыграл 118 ролей.

Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 года в городе Пятигорске. В 1999 году он был награжден почетным званием «Народный артист Российской Федерации».

Торопов играл в спектаклях «Ревизор», «Маскарад», «Веер леди Уиндермиер», «Село Степанчиково и его обитатели», «Человек, который смеется» и многих других. Также он снялся в фильмах «Хождение по мукам», «Угрюм-река», «Холопы» и других.

Теги: актер, смерть
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