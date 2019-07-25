Чиновников Минобороны наказали за махинации при установлении госграницы

Ленинградский окружной военный суд приговорил чиновников Минобороны к семи и шести годам колонии за хищение почти 70 млн руб. в ходе установления границ шельфа России в Арктике. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно сообщению, фигурантами дела являются начальник управления навигации и океанографии Минобороны Сергей Травин, начальник океанографического отдела управления Леонид Шальнов, замначальника картографического производства ВМФ Алексей Глазко, а также гендиректор ООО «Управляющая компания «Проминвест» Борис Савельев.

По данным пресс-службы, они действовали по предварительному сговору в период с июня 2014 года по апрель 2015 года. Путем обмана должностных лиц разных отделов Минобороны фигуранты похитили 69,1 млн руб., которые были выделены государством на установление границ континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

Так, Травин получил семь лет тюрьмы и штраф в 500 тыс. руб. Савельев — шесть лет и штраф в 400 тыс. руб., Шальнов и Глазко — четыре года и два года условно со штрафом в 300 тыс. руб. соответственно.