Якутского журналиста оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Якутский городской суд признал журналиста Михаила Романова виновным в злоупотреблении свободой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) и оштрафовал его на 30 тыс. руб. Об этом РБК сообщил замначальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности Иркутского городского суда Николай Сизых.

«Решение в законную силу не вступило, оно только сегодня вынесено, мы его еще не видели. Естественно, мы его будем обжаловать в апелляционной инстанции, я думаю, оно развалится. <…> Мы уже одно такое дело [по ч. 9 ст. 13.15 КоАП] у Якутской полиции выигрывали около месяца назад», — рассказал заместитель главреда газеты «Якутск вечерний» Виталий Обедин.

Дело касалось статьи Романова «Жертва режима» в газете «Якутск вечерний», которая вышла в апреле. В материале шла речь о бывшем сотруднике Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове. В статье утверждалось, что в ноябре 2018 года его задержали и избили оперативники ФСБ из-за комментариев на местном новостном сайте.

Ранее ТАСС в республиканском МВД пояснили, что в статье был фрагмент текста, в котором «имелись признаки злоупотребления свободой информации».