Путин отменил часть санкций против Турции

Президент Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер, введенных после обострения отношений Москвы и Анкары в 2015 году. Глава государства частично возобновил действие соглашения между Россией и Турцией об условии взаимных поездок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действия соглашения было приостановлено в 2016 году в части, касающейся поездок турецких граждан в Россию с общегражданскими паспортами, но продолжало действовать для лиц со служебными паспортами тех, кто едет в командировки.

Санкции против Турции были введены после того, как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В 2016 году Россия запретила ввоз ряда турецких овощей: кабачков, тыкв, салата, перцев, баклажанов, фруктов и мяса птицы. По оценкам Федеральной таможенной службы, за первые пять месяцев 2016 года товарооборот между Россией и Турцией упал на 42,8%, до $6,1 млрд с $10,7 млрд за тот же период годом ранее. Москва также ввела запрет на выполнение турецкими компаниями отдельных видов работ и услуг. Кроме того, туроператорам запретили продажу путевок в Турцию. Между странами прекратились чартерные перевозки.

В июне 2016 года российское правительство приняло решение о поэтапной отмене санкций против Турции.