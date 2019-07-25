В Бурятии заявили о сбоях в работе системы управления нацпроектами

Минобрнауки Бурятии столкнулось со сбоями в системе управления национальными проектами и мониторинга их исполнения. Система электронного бюджета работает, но с большими задержками, сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов в ответе на запрос РБК. Источник РБК, знакомый с ситуацией в ведомстве, уточнил, что накануне в подсистеме электронного бюджета не сохранялись изменения, внесенные в региональные паспорта национального проекта «Образование». «Региональные паспорта в системе электронного бюджета присутствуют», — сказал Жалсанов, не раскрыв деталей.

«Электронный бюджет» Минфина предназначен для управления государственными и муниципальными финансами. В нем создана специальная подсистема по управлению и контролю за всеми нацпроектами в рамках майского указа президента Владимира Путина. Сотрудники аппарата правительства, федеральных и региональных министерств ранее также сообщали РБК, что сталкиваются со сбоями в работе подсистемы.

Разработку этой подсистемы ведет «БАРС Груп», дочерняя компания ГК «Ростех». Источник РБК, близкий к компании, утверждал, что система работает без сбоев. «Внедрение любой новой системы сопровождается вопросами и необходимостью консультировать потребителей этой системы. К компании поступают заявки на техническую поддержку, но они решаются в рабочем порядке», — отмечал он.

В Минфине сообщали РБК, что для совершенствования работы системы ведомство регулярно проводит работу по оптимизации кода программы, нагрузочные тестирования, балансирует нагрузку на сервера. «Анализ обращений в министерство показал, что большинство из них — заявки на консультацию от пользователей, которые впервые столкнулись с работой софта такого класса», — говорили в министерстве.