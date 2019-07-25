Полиция завела уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Омске

Омская полиция возбудила уголовное дело против предприятия, выбрасывающего в воздух вредные вещества. Об этом сообщает управление МВД по области.

Дело заведено по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). По данным ведомства, с 20 по 22 июля завод незаконно перерабатывал таловую канифоль в модифицированную. При этом в воздух попали вредные выбросы.

Как пишет издание «СуперОмск», речь идет о предприятии «ХимПром», которое на бумаге ликвидировали 10 июня 2019 года. На заводе провели обыски, изъяли документы для установления деталей инцидента и виновных лиц.

Ранее губернатор области Александр Бурков заявил, что Минприроды передало в Росприроднадзор результаты исследований, подтвердившие нарушения предприятия, но ответа не получил. По его словам, «ХимПром» работал, игнорируя решение суда об остановке производства.

В июле прошлого года стало известно, что источником резкого запаха, на который жаловались жители Омска, является компания «ХимПром». Как сообщало «Омское областное телевидение», выбросы завода могли вызывать одышку, сердечную недостаточность и приводить к раку.