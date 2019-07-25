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НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
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Бизнес ,  
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На крупнейшем месторождении Узбекистана обнаружили новые запасы газа

В Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана на месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги» (М25, «25 лет независимости») обнаружили новый газоносный объект. Об этом сообщает UzA.uz.

Газоносный объект был обнаружен в результате буровых работ. Среднесуточный приток газа составляет 300 тыс. куб. м. Всего запасы месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» на сегодняшний день оцениваются более чем в 100 млрд куб. м природного газа. По запасам газа «Мустакилликнинг 25 йиллиги» является крупнейшим в Узбекистане.

Работы по бурению и строительству скважины осуществляются с января 2018 года в рамках соглашения о разделе продукции компанией Surhan Gas Chemical Operating Company совместно с международной нефтесервисной компании Eriell.

Акционерами оператора выступают Gas Project Development Central Asia AG (структура «Газпрома», зарегистрированная в Швейцарии), АК «Узнефтегаздобыча» и Altmax Holding Ltd.

Теги: Узбекистан, природный газ, добыча газа
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