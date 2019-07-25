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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
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СК начал проверку из-за выгнанной из ТЦ в Москве девушки-инвалида

Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что из московского торгового центра выгнали девушку с, предположительно, ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

«В сюжете одного из телеканалов показали видеозапись, где сотрудники центра, применяя физическую силу, удалили из помещения торгового центра девушку. Также в сюжете указывается, что девушка может являться человеком с ограниченными возможностями», — уточняется на сайте.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Телеканал «Россия 1» 24 июля выпустил сюжет о девушке, которую сотрудники ЧОПа выводят из здания торгового центра Москвы. На кадрах видно, как девушку в наручниках тащат по полу помещения. По словам очевидцев, она была нездорова. Как отметила директор по коммуникациям торгового центра (его название не уточняется) Мария Бежанова, девушка просит деньги или еду от посетителей на фудкорте. По ее словам, на нее часто жалуются посетители.

Теги: Москва, торговые центры, инвалидность, Следственный комитет
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