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United Technologies $165 (+22,18%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Политика ,  
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Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в октябре посетит Гавану. Об этом журналистам рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров по итогом переговоров с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом Парилльей, передает ТАСС.

Он напомнил, что в ноябре будет отмечаться 500-летие Гаваны. На мероприятие по приглашению кубинских политиков также намерена приехать «представительная делегация», в которой примет участие глава Совфеда Валентина Матвиенко.

На пресс-конференции после переговоров Лавров сообщил, что стороны договорились развивать сотрудничество в ряде областей. «Мы будем всячески поддерживать кубинский народ не только политически, не только морально, не только продолжая развивать военно-техническое сотрудничество с Кубой, но и активно продвигая торговлю, экономические проекты, которые позволят сделать экономику этой страны устойчивой к различного рода внешним нападкам», — добавил он.

Глава российского МИДа прибыл в Гавану утром 24 июля. Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.

Теги: Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Гавана
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