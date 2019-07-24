Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в октябре посетит Гавану. Об этом журналистам рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров по итогом переговоров с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом Парилльей, передает ТАСС.

Он напомнил, что в ноябре будет отмечаться 500-летие Гаваны. На мероприятие по приглашению кубинских политиков также намерена приехать «представительная делегация», в которой примет участие глава Совфеда Валентина Матвиенко.

На пресс-конференции после переговоров Лавров сообщил, что стороны договорились развивать сотрудничество в ряде областей. «Мы будем всячески поддерживать кубинский народ не только политически, не только морально, не только продолжая развивать военно-техническое сотрудничество с Кубой, но и активно продвигая торговлю, экономические проекты, которые позволят сделать экономику этой страны устойчивой к различного рода внешним нападкам», — добавил он.

Глава российского МИДа прибыл в Гавану утром 24 июля. Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.