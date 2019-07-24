В «Ритуале» опровергли задержание администратора Ваганьковского кладбища

ГБУ «Ритуал» опровергает задержание администратора Ваганьковского кладбища Максима Андрианова, мужчина продолжает работу, заявили РБК в учреждении. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что тот был задержан за изготовление взрывчатки и взрывного устройства.

«Данная информация не соответствует действительности. Андрианов находится на рабочем месте и исполняет свои должностные обязанности в обычном режиме. В ГБУ «Ритуал» информация от правоохранительных органов о совершении противоправных действий гражданином Андриановым не поступала», — сообщил представитель ГБУ «Ритуал».

Mash писал, что 15 июня в здании администрации кладбища взорвался запал гранаты УЗРГМ-2. При этом Андрианов получил травмы рук. 23 июля полиция установила, что Андрианов изготовил взрывчатку, использовав для этого 1,32 г инициирующего вещества из запала. Telegram-канал утверждал, что вину работник кладбища признал.