Экс-главу фракции Партии регионов в Раде освободили из СИЗО

Экс-руководитель фракции Партии регионов в Верховной раде Александр Ефремов покинул Старобельское СИЗО Луганской области. Об этом сообщает ТСН.

По данным телеканала, Ефремов вышел из СИЗО утром 24 июля, его встретил адвокат Евгений Солодко. Уточняется, что в руках Ефремова не было вещей, в машине их сопровождали двое полицейских.

Как пишет «Корреспондент.net» со ссылкой на координатора Медийной инициативы за права человека Ольгу Решетилову, Ефремова отпустили под домашний арест и сейчас он едет в Киев. 22 июля стало известно, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.

С 2006 года Ефремов был депутатом Рады от Партии регионов, а с 2010 года до ноября 2014 года — председателем фракции партии в парламенте. В июле 2014 года Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело о злоупотреблении властью в интересах компании сына.

Ефремов был задержан в июле 2016 года по подозрению в покушении на территориальную целостность Украины. По данным следствия, он участвовал в создании самопровозглашенной ЛНР.