Сооснователь «Газгольдера» ответил на сообщения об уголовном деле

Сооснователь клуба и лейбла звукозаписи «Газгольдер» Евгений Антимоний сообщил РБК, что не знает о возбужденном против него деле. О претензиях к нему из-за бренда пивных «Кружка» писал telegram-канал Baza. Комментарий Антимония РБК передала пиар-менеджер его партнера и совладельца «Газгольдера» Басты, Наталья Мостакова.

«Мне ничего не известно о том, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Факты изложенные в опубликованном Базой материале не соответствуют действительности», — сказал Евгений Антимоний.

По версии Baza, Антимонию принадлежит часть компании «Бинертон-Ка» (согласно данным ЕГРЮЛ — 65%), которая владела товарным знаком московской сети баров «Кружка». Однако из-за финансовых сложностей у компании товарный знак оказался под угрозой ареста. Тогда, пишет Baza, Антимоний через «Бинертон-Ка» продал его другой своей же фирме — «Рамш». Стоимость товарного знака в сделке оценивалась в 100 тыс. руб. при реальной цене в 150 млн. Из-за этой сделки, утверждает telegram-канал, Следственный комитет возбудил уголовное дело на Антимония по статье «злоупотребление полномочиями».

РБК отправил запрос в пресс-службу СК по Москве, в ГУ МВД России по Москве и сеть ресторанов «Кружка». Согласно данным ЕГРЮЛ, в России есть только два юридических лица с названием «Рамш» — в Петербурге и Москве. Ни в одном из них Евгений Антимоний не значится в качестве совладельца или гендиректора.

О своем участии в развитии сети «Кружка» Антимоний рассказывал в интервью CQ: «Я развивал свою сеть пивных «Кружка» и сначала арендовал под нее помещение — тут же, на «Арме». Это тогда был полузаброшенный завод, который занимался производством газозапорной арматуры, отсюда и название... А через стенку от «Кружки» пустовало помещение заводской столовой. И я понял, что это идеальное пространство. Мы взяли его в аренду, пробили дырку и устроили там клуб — первый «Газгольдер», который просуществовал там десять лет».