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Dow Jones $27 740,53 (+2,09%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+5,16%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
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Политика ,  
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Компартия Украины через суд потребовала отменить запрет на деятельность

Коммунистическая партия Украины подала в Окружной суд Киева иск к Минюсту страны с требованием отменить запрет на собственную деятельность. Об этом говорится на сайте суда.

В сообщении уточняется, что суд рассматривает материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Весной 2015 года на Украине был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», после чего Минюст подал и выиграл иск о запрете коммунистической партии.

Коммунисты уже пытались обжаловать запрет, однако суд встал на сторону Минюста. Из-за этого же решения ЦИК Украины не зарегистрировал на президентских выборах лидера Компартии Петра Симоненко, коммунисты также не принимали участие в прошедших в июле внеочередных парламентских выборах.

Теги: Украина, коммунист, запрет
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