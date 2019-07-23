Компартия Украины через суд потребовала отменить запрет на деятельность

Коммунистическая партия Украины подала в Окружной суд Киева иск к Минюсту страны с требованием отменить запрет на собственную деятельность. Об этом говорится на сайте суда.

В сообщении уточняется, что суд рассматривает материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Весной 2015 года на Украине был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», после чего Минюст подал и выиграл иск о запрете коммунистической партии.

Коммунисты уже пытались обжаловать запрет, однако суд встал на сторону Минюста. Из-за этого же решения ЦИК Украины не зарегистрировал на президентских выборах лидера Компартии Петра Симоненко, коммунисты также не принимали участие в прошедших в июле внеочередных парламентских выборах.