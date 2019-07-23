Посольство поможет вернуть тело умершего в США боксера Дадашева в Россию

Российские дипломаты в Вашингтоне намерены оказать помощь в возвращении тела умершего после боя боксера Дадашева в Россию. Об этом РБК сообщили в диппредставительстве России в США.

«Мы установили связь с семьей Дадашева, сейчас прорабатываем возможность его возвращения на родину», — заявили РБК в пресс-службе посольства России в США.

На странице посольства в Facebook дипломаты выразили свои соболезнования семье и близким спортсмена.

Максим Дадашев 19 июля провел бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в Калифорнии. Спортсмены боролись за звание обязательного претендента на титул чемпиона в первом полусреднем весе по версии IBF. Однако в 11-м раунде команда российского боксера попросила рефери остановить бой. По пути в раздевалку Дадашеву стало плохо и его госпитализировали: врачи выявили у него отек мозга и сделали трепанацию. Однако 23 июля он скончался.

Спортсмену было 28 лет.