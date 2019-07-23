Экс-депутат Госдумы Боровой «на всякий случай» попросил убежища в США

Константин Боровой (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой заявил в интервью «Голосу Америки», что попросил политического убежища в США. Он перебрался туда в 2014 году.

По словам Борового, с 2014 года «начали твориться совершенно странные вещи»: за ним была организована слежка, ему предлагали начать бизнес (кто предлагал, Боровой не уточняет. В 2015 году он перебрался в Лос-Анджелес. «И когда сейчас началась слежка, серьезная, профессиональная, я решил на всякий случай попросить политического убежища. К сожалению, я не смогу ездить в Россию лет пять», — сказал он, не объяснив, почему.

Боровой не ответил на звонки РБК.

Боровой в 1990-х годах входил в совет по предпринимательству при президенте России и создал Партию экономической свободы (просуществовала до 2003 года). В 1995 году был избран в Госдуму по одномандатному округу (партия не преодолела 5-процентный барьер). В конце 1990-х Партия экономической свободы вошла в блок «Союз правых сил». В 2003 году Минюст лишил партию регистрации.

В 1990 году Боровой также создал Российскую товарно-сырьевую биржу.