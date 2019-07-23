В Турции пять человек пострадали из-за сирийской ракеты

В Турции пять человек пострадали из-за сирийской ракеты

Пять человек пострадали в турецком городе Джейланпынар на границе с Сирией после падения сирийских ракет, сообщает местный сайт Kurdistan24.

Администрация провинции Шанлыурфа, где располагается город, заявила, что 22 июля в 22:00 по местному времени с территории Сирии через границу были выпущены ракеты, которые попали в жилой дом, передает издание. Пять человек пострадали и были направлены в больницу.

Представитель Сирийских демократических сил назвал случившееся провокацией и попыткой нанести ущерб стабильности в регионе, передает издание.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Провинция Шанлыурфа контролируется силами народной самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.