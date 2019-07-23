Госдума приняла закон об усилении проверок ЧОПов Росгвардией

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который выводит частные охранные предприятия (ЧОП) из-под действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля». Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительной записке, сейчас закон о защите юрлиц существенно снижает возможности проверок ЧОПов Росгвардией: в 2009 году таких проверок было 135 тыс. (выявлено 45 тыс. нарушений), а в 2017 году — 8,5 тыс. (выявлено 3 тыс. нарушений).

При этом в России около 22 тыс. ЧОПов, а на руках у частных охранников — около 80 тыс. единиц оружия. «Снижение интенсивности контроля за частной охранной деятельностью <...> создает предпосылки для формирования угроз национальной безопасности», — отмечается в документе.

Кроме того, согласно законопроекту Росгвардия также получает право осуществлять надзор в сфере частной детективной деятельности. Документ был внесен в Госдуму в конце января 2019 года.