Путин поручил заняться сокращением использования тетрадей в школах

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям рассмотреть вопрос о сокращении использования тетрадей при обучении. Документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что число тетрадей должно сократиться с учетом внедрения новых технологий в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Также Путин поручил проанализировать уровень обеспеченности учащихся пособиями и рабочими тетрадями. При необходимости он призвал оказать адресную социальную помощь.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен Кремлю до 1 ноября.

Согласно проекту «Цифровая образовательная среда», к 2024 году современные технологии должны быть внедрены в программы 25% общеобразовательных организаций. Все школы должны быть обеспечены интернетом, а также должна быть создана сеть центров цифрового образования.