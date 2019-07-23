В Белоруссии ввели уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса страны, сообщается на сайте главы государства. Среди изменений введение уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

Документ предусматривает уголовную ответственность за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой или другой социальной вражды, говорится в сообщении.

Нововведения также предусматривают уголовную ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга и за использование запрещенных веществ или методов в отношении спортсмена без его ведома.

Новый закон также предусматривает сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (ст. 328 УК Белоруссии). В сообщении уточняется, что такая мера позволит судам более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков.