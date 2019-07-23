Умер сыгравший друга Джеймса Бонда актер

Дэвид Хедисон (Фото: Byron Purvis / Zuma / ТАСС)

Американский актер Дэвид Хедисон, сыгравший оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на пресс-секретаря его семьи.

Согласно сообщению, актер умер в четверг, 18 июля. Причины смерти не называются.

«Даже в нашей глубокой печали нас утешает память о нашем замечательном отце. <...> Наш папа приносил радость и юмор, куда бы он ни пошел», — говорится в заявлении его семьи.

Дэвид Хедисон родился 20 мая 1927 года в городе Провиденс штата Род-Айленд. Он стал первым актером в истории бондианы, который сыграл роль Лейтера более чем в одном фильме — «Живи и дай умереть» (1973 год) и «Лицензия на убийство», 1989 год). Также он снялся в фильмах «Лицо без маски», «Муха», «Захват в Северном море».