В Иркутской области задержали подозреваемых в краже нефрита на 1 млн руб.

Сотрудники полиции в Иркутской области задержали двух подозреваемых в хищении 200 кг нефрита из районного отдела судебных приставов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится на сайте ведомства.

В январе в полицию сообщили о краже незаконно добытого нефрита стоимостью около 1 млн. руб., который ранее был изъят приставами. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

Следствие установило двух подозреваемых: один из них работал в районном отделе судебных приставов, но не был гражданским служащим; второй служил в одной из исправительных колоний ФСИН России. Уточняется, что нефрит был найден на частной территории в колодце на глубине пяти метров. Минерал был изъят, подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении, говорится в сообщении.