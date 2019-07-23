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Schlumberger $49 (+25,19%) прогноз Cowen к 19.07.20
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В Китае обнаружили новое средство для борьбы с раком

В Китае ученые Университета Уханя обнаружили, что чернила каракатицы содержат наночастицы, способные сдерживать рост раковых опухолей у мышей. Об этом сообщает Phys.org.

«Мы нашли натуральные наночастицы из чернил каракатицы, которые могут эффективно обеспечивать иммунотерапию опухоли и фототермическую терапию одновременно», — рассказал порталу один из исследователей.

По данным ученых, в чернилах каракатицы содержатся меланин, аминокислоты, моносахариды, металлы и ряд других соединений. Отмечается, что вместе с облучением данные наночастицы способны почти полностью подавить рост опухоли.

Так, они могут трансформировать иммунные клетки-макрофаги М2 с подавленной противоопухолевой функцией в макрофаги М1, разрушающие злокачественные клетки через фагоциоз (переваривание клетками твердых частиц).

Теги: Китай, ученые, лечение, болезнь
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