В Китае обнаружили новое средство для борьбы с раком

В Китае обнаружили новое средство для борьбы с раком

В Китае ученые Университета Уханя обнаружили, что чернила каракатицы содержат наночастицы, способные сдерживать рост раковых опухолей у мышей. Об этом сообщает Phys.org.

«Мы нашли натуральные наночастицы из чернил каракатицы, которые могут эффективно обеспечивать иммунотерапию опухоли и фототермическую терапию одновременно», — рассказал порталу один из исследователей.

По данным ученых, в чернилах каракатицы содержатся меланин, аминокислоты, моносахариды, металлы и ряд других соединений. Отмечается, что вместе с облучением данные наночастицы способны почти полностью подавить рост опухоли.

Так, они могут трансформировать иммунные клетки-макрофаги М2 с подавленной противоопухолевой функцией в макрофаги М1, разрушающие злокачественные клетки через фагоциоз (переваривание клетками твердых частиц).