Умер первый руководитель космических полетов NASA

В Хьюстоне (штат Техас) в возрасте 95 лет умер первый руководитель полетов космических миссий NASA инженер Крис Крафт. Об этом говорится в заявлении главы NASA Джима Брайденстайна, опубликованном на сайте ведомства.

Он назвал Крафта одним из ключевых членов команды, который помог США отправить астронавтов в космос и на Луну. «Крис был руководителем полетов во времена одних из наиболее значимых моментов истории покорения космоса», — отметил Брайденстайн.

Глава NASA выразил соболезнования родным и близким Крафта. «Америка сегодня действительно потеряла национальное достояние», — заявил он.

Крис Крафт родился 28 февраля 1924 года в городе Феб. Он получил степень бакалавра в области авиационной техники в политехническом университете Виргинии в 1944 году и начал работу в Национальном консультативном комитете по аэронавтике — предшественнике NASA.