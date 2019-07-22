Суд в Киеве перевел экс-главу фракции Партии регионов под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему главе фракции Партии регионов в Раде Александру Ефремову на круглосуточный домашний арест. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Она с иронией выразила благодарность Конституционному суду Украины за «заботу о госизменщиках и террористах». Речь идет о его решении признать неконституционной безальтернативность ареста как меры пресечения для подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности.

Адвокат Ефремова Андрей Мельников уточнил, что ему пока неизвестна мотивация такого решения суда, передает УНИАН. Также он добавил, что решение будет действовать до 20 сентября, Ефремов намерен вернуться в свою квартиру в Киеве.

Ефремов с 2006 года был депутатом Рады от Партии регионов. С 2010 года до ноября 2014-го он был председателем фракции партии в парламенте. В июле 2014 года Генпрокуратура Украины возбудила против него уголовное дело о злоупотреблении властью в интересах компании своего сына. В феврале 2015 года его задержали, и к его делу добавились обвинения в финансировании терроризма. Однако в ноябре того же года он был отпущен из-под ареста.