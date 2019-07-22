Суд в Киеве перевел экс-главу фракции Партии регионов под домашний арест

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,10 +0,04 EUR Бирж. 70,75 +0,07 Brent 63,41 +2,18% USD Нал. 63,78 62,38 EUR Нал. 71,61 70,18 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1212 -0,0003 BTC/USD Бирж. 10 242,00 -323,00 IMOEX 2 684,25 -0,60% RTSI 1 341,17 -0,70% DJIA 27 165,13 +0,04% Nasdaq 8 205,99 +0,73%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BlackRock $567 (+20,8%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+25,83%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,81%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
BlackRock $567 (+20,8%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+25,83%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,81%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 12:48
Lenovo опровергла официальное возвращение смартфонов бренда в Россию Бизнес, 21:22 Суд в Киеве перевел экс-главу фракции Партии регионов под домашний арест Общество, 21:18 Роскомнадзор не признал утечку из Ozon нарушением прав пользователей Технологии и медиа, 21:18 Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров Спорт, 21:09 В Кузбассе добыча угля снизилась на 7% из-за падения цен в Европе Бизнес, 20:44 Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии Общество, 20:41 11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 20:40 СБУ обнаружила на раскритикованном Зеленским заводе повышенную радиацию Общество, 20:34 Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Экономика, 20:18 В Коми обнаружили тело депутата республиканского Госсовета Общество, 20:15 В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на футбольных стадионах Спорт, 20:09 В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву Общество, 19:52 Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами Политика, 19:50 Число отравившихся едой из автоматов в офисах Москвы достигло 80 Общество, 19:41
Общество ,  
0 
Суд в Киеве перевел экс-главу фракции Партии регионов под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему главе фракции Партии регионов в Раде Александру Ефремову на круглосуточный домашний арест. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Она с иронией выразила благодарность Конституционному суду Украины за «заботу о госизменщиках и террористах». Речь идет о его решении признать неконституционной безальтернативность ареста как меры пресечения для подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности.

Политика
На Украине задержали бывшего главу фракции Партии регионов

Адвокат Ефремова Андрей Мельников уточнил, что ему пока неизвестна мотивация такого решения суда, передает УНИАН. Также он добавил, что решение будет действовать до 20 сентября, Ефремов намерен вернуться в свою квартиру в Киеве.

Ефремов с 2006 года был депутатом Рады от Партии регионов. С 2010 года до ноября 2014-го он был председателем фракции партии в парламенте. В июле 2014 года Генпрокуратура Украины возбудила против него уголовное дело о злоупотреблении властью в интересах компании своего сына. В феврале 2015 года его задержали, и к его делу добавились обвинения в финансировании терроризма. Однако в ноябре того же года он был отпущен из-под ареста.

Ефремов был повторно задержан в июле 2016 года, его заподозрили в покушении на территориальную целостность Украины — по версии следствия, Ефремов участвовал в создании самопровозглашенной ЛНР.

Теги: домашний арест, мера пресечения, Партия регионов
Материалы по теме
Экс-главу Партии регионов заподозрили в создании ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter