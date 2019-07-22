На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину

На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину

В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Мужчина 1986 года рождения находился в розыске по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о приезжем из Самары, которого задержали на концерте группы Metallica. Опознать его удалось благодаря системе идентификации лиц.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что мужчина был задержан при попытке проникнуть на стадион, где начинался концерт.