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Умер соавтор текста Конституции Украины

Заслуженный юрист Украины, бывший зампред Верховной рады Виктор Мусияка умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

О смерти юриста также пишет издание LB.ua, называя причиной смерти инфаркт.

Мусияка, уроженец Николаевской области Украины, окончил аспирантуру Харьковского юридического института по специальности «правовед». В советское время преподавал в Харькове. В 1994 году впервые стал депутатом Рады, также был представителем президента в парламенте. В 1996–1998 годах — зампред Рады. Он возглавлял партию «Вперед, Украина!».

Мусияка — один из авторов текста Конституции Украины, созданной после получения независимости. Документ был принят 28 июня 1996 года. Мусияка также входил в состав специальной комиссии, которая рассматривала соответствующий законопроект.

Теги: Конституция, автор, смерть
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