Минздрав Забайкалья проверит информацию о стирке бинтов в больнице

Министерство здравоохранения Забайкальского края проведет проверку в больнице поселка Вершино-Дарасунское из-за информации об отсутствии медикаментов и расходных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава минздрава Забайкалья Валерий Кожевников заявил, что проверит информацию о том, что пациентам приходилось стирать бинты, сказано в сообщении. Кожевников также отметил, что ежемесячные расходы больницы составляют более 170 тыс. руб., запас всех медикаментов рассчитан почти на восемь месяцев, а бинтов в больнице на данный момент 184 штуки.

21 июля жители поселка Вершино-Дарасунское на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым заявили, что пациенты больницы вынуждены стирать бинты из-за отсутствия медикаментов. Об этом сообщало местное издание «Чита.ру».