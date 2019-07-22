Умер сыгравший в «Спортлото-82» актер Кмит

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,98 -0,08 EUR Бирж. 70,66 -0,02 Brent 63,79 +2,79% USD Нал. 63,37 62,62 EUR Нал. 71,15 70,32 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1223 +0,0008 BTC/USD Бирж. 10 484,00 -81,00 IMOEX 2 697,86 -0,10% RTSI 1 349,54 -0,09% DJIA 27 154,20 -0,25% Nasdaq 8 146,49 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Schlumberger $49 (+26,22%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+1,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,34%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+17,94%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Schlumberger $49 (+26,22%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+1,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,34%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+17,94%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 12:48
Как назывался любимый автомобиль цесаревича Алексея РБК и Peugeot, 13:37 Задержанного в Чите сотрудника МЧС заподозрили в хищении 1,6 млн руб. Общество, 13:29 Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов Общество, 13:26 Пять человек пострадали после столкновения катера с баржей на Алтае Общество, 13:21 Умер сыгравший в «Спортлото-82» актер Кмит Общество, 13:15 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 13:07 Индия запустила ракету с первым индийским луноходом Общество, 12:58 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:51 Путин принес соболезнования супруге гендиректора МАГАТЭ Общество, 12:48 В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков Общество, 12:44 Итоги парламентских выборов на Украине. Главное Политика, 12:41 В Госдуму внесли законопроект об общероссийской минуте молчания 22 июня Общество, 12:40 Рекордсмен «китайского NASDAQ» подорожал на 400% в первый день торгов Quote, 12:34 Анкара пообещала ответить на санкции США за покупку С-400 Политика, 12:33
Общество ,  
0 
Умер сыгравший в «Спортлото-82» актер Кмит

Умер актер Денис Кмит, сыгравший роль Павла в комедии «Спортлото-82». Об этом РБК сообщил его племянник, актер Алексей Дубровский.

«Болел, в реанимации лежал две недели. Почки болели, на коляске он долго был, здоровье слабое», — сказал Дубровский.

«Пока точной [даты и места похорон] нет», — добавил актер.

Кмит родился 25 декабря 1959 года в Москве. В кино он дебютировал в шесть лет, снявшись в фильме «Цыган». В 1981 году окончил школу-студию МХАТ. Играл в Театре Советской армии. Он снялся в фильме «Спортлото-82». Вскоре после этого он попал в аварию и получил травму позвоночника. После этого он был прикован к инвалидному креслу.

Кмит занимался изобразительным искусством, писал стихи и сценарии. Также он сыграл в фильмах «Ка-ка-ду» и «Поворот ключа».

Теги: смерть, актер
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter