Умер сыгравший в «Спортлото-82» актер Кмит

Умер актер Денис Кмит, сыгравший роль Павла в комедии «Спортлото-82». Об этом РБК сообщил его племянник, актер Алексей Дубровский.

«Болел, в реанимации лежал две недели. Почки болели, на коляске он долго был, здоровье слабое», — сказал Дубровский.

«Пока точной [даты и места похорон] нет», — добавил актер.

Кмит родился 25 декабря 1959 года в Москве. В кино он дебютировал в шесть лет, снявшись в фильме «Цыган». В 1981 году окончил школу-студию МХАТ. Играл в Театре Советской армии. Он снялся в фильме «Спортлото-82». Вскоре после этого он попал в аварию и получил травму позвоночника. После этого он был прикован к инвалидному креслу.

Кмит занимался изобразительным искусством, писал стихи и сценарии. Также он сыграл в фильмах «Ка-ка-ду» и «Поворот ключа».