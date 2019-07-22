В Госдуму внесли законопроект об общероссийской минуте молчания 22 июня

В Государственную думу внесли законопроект о введении общефедеральной минуты молчания в день начала Великой Отечественной войны 22 июня. Документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — депутаты от всех фракций во главе с Ириной Яровой («Единая Россиия»): Игорь Лебедев (ЛДПР), Николай Коломейцев (КПРФ) и Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Как отмечается на сайте Госдумы, Яровая предложила проводить минуту молчания в 12:15 мск — в точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на Советский Союз.

«Общая минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Он дополнит уже существующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Действие этого закона также предлагается распространить на мероприятия, посвященные памятным датам России. Как сказано на сайте Госдумы, это «позволит сделать более публичной информацию о проведении таких мероприятий, а также о подвигах воинов, погибших при защите Отечества».