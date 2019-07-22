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American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+17,98%) прогноз Argus Research к 11.07.20
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В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков — 56 мм, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Дождь продолжался около 17 часов.

По данным администрации, в течение суток из разных районов города поступило 78 заявок о подтоплении, 40 из них были обработаны к 9:00 мск 22 июля. Для ликвидации последствий ливня задействовано 20 единиц техники.

Уточняется, что оперативные службы ведут круглосуточный мониторинг состояния Краснодарского водохранилища. В администрации города отмечают, что оно не вызывает опасений, так как водохранилище имеет почти 1,5 млрд куб. м запаса приема ливневых вод.

Главное управление МЧС по региону сообщало, что 21 июля по состоянию на 22:00 мск за время дождя выпало 54 мм осадков, было подтоплено 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий. Из-за ливня временно было остановлено движение трамваев в некоторых районах города. По данным ГУ МЧС, в ликвидации последствий были задействованы 82 человека и 35 единиц техники.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильных ливнях и ветре 21 и 22 июля.

Теги: Краснодар, ливневые дожди, подтопление
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