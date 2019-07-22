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Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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СМИ узнали о попытках украсть более 24 млрд руб. со счетов в банках

Мошенники пытались в первом полугодии 2019 года похитить со счетов в крупнейших банках России более 24 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

По данным издания, Сбербанк предотвратил хищения на общую сумму 18 млрд руб., ВТБ — 5,4 млрд руб., Альфа-Банк — не менее 700 млн руб., Почта Банк — 135 млн руб. и МКБ — 10 млн руб. Эти данные в Центробанке комментировать не стали. 

По данным регулятора, в 2018-м году из-за действий злоумышленников с карт граждан было списано порядка 1,4 млрд руб. — на 44% больше, чем годом ранее.

В связи с активизацией мошенников и ужесточения требований ЦБ банкам приходится усиливать антифрод-защиту. В кредитных организациях утверждают, что мошенникам удается похитить только в 3-4% случаев.

Как пояснил изданию руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, число попыток краж денег со счетов граждан растет. Исходя из этого также увеличиваются и объемы предотвращенных списаний, отметил он. 

При этом, старший аналитик Digital Security Александр Круглов, заявил, что доля случаев, когда преступники преуспели, мала. Он также отметил, что основные уязвимости и проблемы безопасности встречаются на публично доступных веб-ресурсах. Эксперт также отметил, что большое число сообщений об атаках мошенников было зафиксировано в 2019 году от клиентов Сбербанка.

Автор: Ксения Аскерова
Теги: мошенничество, российские банки, клиенты, похищение денег
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