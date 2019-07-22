Во Флориде от удара молнии пострадали восемь человек

Во Флориде от удара молнии пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали из-за удара молнии на пляже в городе Клируотер американского штата Флорида. Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на пожарных.

В результате удара один из пострадавших перенес остановку сердца, в настоящее время он находится в критическом состоянии. Остальные семь человек пострадали во время нахождения возле волейбольной площадки. Четверо из них были доставлены в больницу города Мортон, еще одного пострадавшего с ожогами доставили в больницу города Тампа. При этом трое других отказались от лечения.

Как уточняет телеканал CNN, среди пострадавших — трое сотрудников компании по прокату гидроциклов и два иностранных туриста.