Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

На юго-востоке Финляндии россиянин, управляя грузовиком, сбил насмерть двух человек. Об этом сообщается на сайте финской полиции.

Авария произошла в районе города Луумяки в ночь на воскресенье. Как пояснили в полиции, автомобиль, в котором находилось четыре человека, следовал в город Коувола. У обочины он остановился так, что его часть осталась на проезжей части. Из машины вышли три человека, а водитель остался внутри салона автомобиля.

Пассажиры стояли на проезжей части сзади автомобиля или сбоку, когда позади них появился грузовик. В результате на месте погибли женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения. Третий, мужчина 1982 года рождения получил травмы.

Как указали в полиции, россиянина 1983 года рождения подозревают в опасном вождении, причинении смерти по неосторожности и причинении травм». Отмечается, что мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейским предстоит выяснить, была ли у полицейского возможность рассмотреть находившихся на дороге людей, так как в момент ДТП было темно.