В Краснодаре из-за сильных дождей затопило 30 улиц

В Краснодаре из-за дождей оказались подтопленными 30 территорий в разных микрорайонах. Об этом сообщается на сайте администрации города. В настоящее время ведутся работы по откачке воды на проезжей части улично-дорожной сети, задействованы 18 единиц спецтехники.

В управлении МЧС по региону сообщили, что по состоянию на 18:00 подтопленными оказались 10 низменных участков проезжей части и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды в этих местах составляет 10-20 см.

Как пишут «Кубанские новости», наибольшее скопление воды зафиксировано на пересечении улиц Буденного и Садовой, Пригородной и Ростовского шоссе, а также на улицах Переходная, Восточно-Кругликовская и Российская.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильных ливнях и ветре 21-22 июля. Так, в кубанской столице прогнозировали сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.