В посольстве опровергли информацию о смерти президента Туркменистана

Представитель посольства Туркменистана в России опроверг сообщения о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. «Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения», — сказал он агентству ТАСС.

Ранее некоторые СМИ, в том числе Telegram-каналы, сообщили о кончине руководителя Туркменистана, основываясь прежде всего на информации анонимных источников. Радиостанции «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев сообщил, что о смерти Бердымухамедова ему стало известно от бизнесменов, работающих в Ашхабаде.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года, он возглавляет Туркменистан с апреля 2006 года.