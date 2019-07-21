В Бишкеке автомобиль въехал в людей на соревнованиях по дрифту

В Бишкеке автомобиль въехал в людей на соревнованиях по дрифту

В Бишкеке на чемпионате по дрифту автомобиль въехал в людей. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан». Инцидент произошел 21 июля в 13:00 (10:00 мск) на площади Победы. По данным агентства, водитель не справился с управлением на повороте и врезался в тенты со зрителями.

Пострадавшим оказана медпомощь, одного человека экстренно госпитализировали, уточнили «РИА Новости» в управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.

Как пишет «Комсомольская правда», 32-летний водитель Toyota Mark II выехал на обочину, где стояли люди. В мэрии изданию рассказали, что соревнования проводила компания Sun People, которая не выполнила требования безопасности.

Дрифт подразумевает прохождение поворотов с использованием управляемого заноса.

