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CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Стендап-комик умер на сцене во время выступления в Дубае

Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае. Ему было 36 лет. Об этом пишут Khaleej Times и Gulf News.

Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, во время концерта в отеле Clavichord Signature. Найду сказал зрителям, что чувствует тревогу, сел на скамейку на сцене и спустя несколько мгновений упал.

По словам очевидцев, большинство зрителей думали, что происходящее на сцене было частью шоу. Когда медработники выбежали на сцену к Найду, тот был уже мертв. «Мы вызвали фельдшеров, которые ввели ему адреналин, но было слишком поздно. Нам сообщили, что он умер от остановки сердца», — добавил менеджер артиста.

Манджунатх Найду профессионально занимался стендапом в Дубае на протяжении последних пяти лет.

Теги: Индия, Дубай, ОАЭ, комик
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