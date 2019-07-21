В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), он пробудет под стражей до 18 сентября 2019 года. Сам подозреваемый возражал против ареста, утверждая, что применил нож в целях самообороны. Он также отметил, что оформил явку с повинной.

Как пишет «Фонтанка», речь идет об инциденте, который произошел на станции «Пушкинская» вечером в пятницу, 19 июля. Подозреваемый напал с ножом на двух пассажиров, которые, по данным издания, были глухонемыми. Они якобы не услышали его вопрос, после чего мужчина решил, что его игнорируют, и достал нож. Холодное оружие у подозреваемого выбил другой пассажир. Один из пострадавших госпитализирован.