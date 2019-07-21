Вылетевший из Москвы в Прагу самолет cел из-за пожара в багажном отсеке

Вылетевший из Москвы в Прагу самолет cел из-за пожара в багажном отсеке

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из московского Внуково в Прагу, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что речь идет о лайнере Boeing 737 авиакомпании «Россия». «Посадка прошла штатно, пострадавших нет», — добавил собеседник агентства.

В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек. Сейчас они ждут резервного борта в Прагу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Внуково, во время полета сработал датчик пожара, экипаж отключил его и принял решение сесть в Москве. В настоящее время техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика.