Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время

Запуски грузовых космических кораблей «Прогресс» с космодрома Восточный можно будет проводить в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции на Байконуре заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей «Прогресс», тем самым разгрузить 31-ю площадку [Байконура] на период модернизации «Гагаринского старта», — сказал он.

Как отметил гендиректор госкорпорации, после того, как первая пусковая площадка на Байконуре закроется на реконструкцию, запуски к МКС можно будет осуществлять только с одной, 31-й площадки космодрома. «Это представляет собой серьезные риски концентрации всех пусков — и пилотируемых, грузовиков, и автоматических — с одной стартовой площадки», — считает Рогозин.

«Роскосмос» ранее заявил о необходимости модернизации «Гагаринского старта», чтобы с него можно было пускать ракеты-носители «Союз-2». О желании присоединиться к проекту сообщили Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. В июне, как писал «Интерфакс» со ссылкой на заявление Рогозина, «Роскосмос», Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ заключили соглашение о реконструкции площадки.