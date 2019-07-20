Минобрнауки допустило введение в России ученой степени PhD

Министерство науки и высшего образования рассматривает введение зарубежной ученой степени PhD (Doctor of Philosophy) в качестве дополнения к уже существующим в российской системе. Об этом заявил глава ведомства Михаил Костюков, передает ТАСС.

Вопрос об этом министру задали во время образовательного интенсива «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий. Костюков ответил, что PhD не будет заменять какую-либо из действующих ученых степеней в российской системе. Речь идет о том, чтобы «оставить нашу традиционную систему и может быть ввести возможность степени PhD, которая в большей степени учитывает управленческие и организаторские компетенции в науке», уточнил Костюков.

Степень доктора философии существует в системе высшего образования в большинстве западных государств, а также в Казахстане и на Украине. В США и Канаде PhD — высшая степень, а в странах бывшего СССР она приравнивается к степени кандидата наук.

При этом обладателю такой степени нужно пройти процедуру нострификации (признания иностранных документов об образовании) в России и других странах СНГ, чтобы подтвердить степень кандидата наук в этих странах.